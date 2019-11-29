Минтруд отказался сделать 31 декабря выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Томилин заявил, что в этом году 31 декабря уже нельзя сделать выходным днем. По его словам, решение о переносе праздников правительство принимает заранее, передает ТАСС.
"Невозможно что-то поменять централизованно и для всех. Бюджетные расходы, различные режимы работы и так далее", – отметил глава ведомства в беседе с журналистами. В то же время Томилин добавил, что каждый работодатель может сам объявить день перед Новым годом выходным, сообщает URA.ru.
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