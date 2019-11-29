Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу

Бывший президент Польши Лех Валенса был госпитализирован в минувший четверг, 28 ноября. Об этом политик рассказал на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав фотографию, где он лежит на больничной койке, передает телеканал "360".
Помощник Мирослав Щерба пояснил, что экс-президенту предстоит плановая операция на глазах. Как долго политик пробудет в госпитале, пока не известно, сообщает "Вечерняя Москва".
Напомним, что Лех Валенса был президентом Польши в 1990-1995 годах. Он является первым руководителем профсоюза "Солидарность". В 2017-м политика доставили в больницу из-за проблем с системой кровообращения.
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