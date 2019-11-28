Главу Минздрава Ростовской области задержали сотрудники ФСБ

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении полномочий. В отношении главы ведомства возбудили уголовное дело, передает ТАСС.
Следственные мероприятия ведут сотрудники ФСБ. Фигурантами уголовного дела также выступают высокопоставленные должностные лица и сотрудники министерства, сообщает НСН.
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