Украинские гинекологи продавали видео осмотров пациенток сайтам для взрослых

В Одессе гинекологи нашли способ дополнительного заработка. На протяжении года врачи продавали видео осмотров пациенток иностранным сайтам для взрослых.
По данным телеканала "Царьград", видео снимали скрытые камеры наблюдения. Прецеденты получили широкую огласку, когда одна из пациенток случайно обнаружила видео с собой в Сети. "Черный бизнес" продержался целый год, пока его не накрыли полицейские. В случившемся будут разбираться силовики.
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