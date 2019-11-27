Шнурова пригласили на предприятие "Росатома"

В программе "Диалоги" на телеканале "Россия-24" Сергей
Шнуров поговорил с министром просвещения Ольгой Васильевой о том, как привлечь молодежь
к получению востребованных рабочих профессий. Лидер "Ленинграда" посетовал на
негативный образ, закрепившийся за сварщиками в прошлом. "Мы сразу вспоминаем
советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, вспоминаем телевизор – и это
сварщик", – заметил музыкант.
Шнуров добавил, что с подобной практикой необходимо заканчивать. Нужно сформировать новый образ рабочего и, в частности, сварщика. "Сергей, абсолютно с вами согласны", – обратились к певцу машиностроители госкорпорации "Росатом". Они предложили ему лично принять участие в развенчании мифов.
"Приглашаем к нам на "Атоммаш" в Волгодонск. Познакомим с лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем, как производится оборудование для атомных станций. И вы лично увидите, а потом и сможете рассказать, насколько пресловутые стереотипы не соответствует современной реальности", – говорится в сообщении холдинга.
О том, что "Росатом" может гордиться своими сварщиками, говорят и объективные факты. Так, четверо сотрудников "Атоммаша" – Дуймамед, Кучерявин, Григорович, Коробейников – становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2019 году лучшим сварщиком страны также был признан представитель холдинга.
Кроме того, в 2018 году на базе "Атоммаша" был открыт Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии". Наставниками там выступают лидеры WorldSkills. Обучение рассчитано не только на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, но и на повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей промышленности страны.
Машиностроительный гигант "Атоммаш" был построен в Волгодонске в 1970-е годы как крупнейший отечественный изготовитель оборудования для атомных электростанций. В 2012 году предприятие вошло в холдинг "Атомэнергомаш", который является частью машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом".
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