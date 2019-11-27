Дерипаску лишат гражданства Кипра

Российский предприниматель Олег Дерипаска вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Как отмечает телеканал "360", в перечне фигурируют десять россиян.
За комментарием журналисты обратились в администрацию президента России. Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что решение касается только властей Кипра и бизнесмена. "Это не имеет отношения к Кремлю", – цитирует Дмитрия Пескова URA.ru.
Напомним, 6 ноября глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис заявил о планах властей отозвать гражданство у иностранцев, которые получили "золотые паспорта" с нарушениями. Имена людей не разглашаются.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Всем дуракам посвящается
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа