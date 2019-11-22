"Занимайтесь моржеванием": что нужно делать при похолодании

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Кремнев рекомендовал, как вести себя в период резких похолоданий. Он посоветовал одеваться тепло.
Как передает "Москва 24", при резкой смене температур могут пострадать метеочувствительные люди с гипертонической или ишемической болезнью. Они должны увеличить дозу препаратов, которые принимают.
Также врач призвал закаляться, обливаться холодной водой и заниматься моржеванием. Кремнев уверен, что это поможет легче перенести смену температур.
В свою очередь врач-ревматолог Александр Елонаков дал советы по поводу того, как следует питаться. Он отметил, что человек должен продумать рацион, быть сытым в период пребывания на воздухе. Не стоит переедать, питание должно быть сбалансированным – с присутствием белков, жиров и углеводов.
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