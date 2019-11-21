Британские ученые определились со средним размером пениса

Ученые из университетского колледжа Лондона смогли рассчитать средний размер мужского полового органа. Выяснилось, что в спокойном состоянии средняя длина равна девяти сантиметрам, а в эрегированном – 13.
Как передает VSE42.ru, в исследовании приняли участие более 100 мужчин, включая подростков и пенсионеров. Ученые развеяли миф о том, что у мужчин с большой ногой соответствующий размер пениса. А эксперты из Кореи считают, что размер можно угадать по пальцам на ногах мужчины. Окружность пениса, по их словам, незначительно, но коррелирует с длиной первого и третьего пальцев ноги.
Ученые также определили, что короткие половые органы увеличиваются на 86% в состоянии эрекции. Этот показатель выше, чем у длинных пенисов, которые в аналогичном состоянии возбуждения увеличиваются на 47%.
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