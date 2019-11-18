Люди в панике: шимпанзе начали убивать

Шимпанзе, собравшиеся в стаи, нападают на людей в Уганде. Это происходит из-за того, что им нечего есть и негде жить. Страдают в этой войне за территорию в основном дети.
По данным телеканала "360", африканцы благодаря прогрессу обрабатывают все больше земли и оттесняют диких животных, но защититься не могут. Убийство шимпанзе в Уганде – уголовное преступление, поэтому крестьянам приходится в панике бросать жилища и уезжать подальше от леса.
Первый смертельный случай произошел в 2014 году. С тех пор в регионе шимпанзе убили еще троих детей, полдюжины людей были ранены.
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