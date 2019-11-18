Аномальные морозы вновь вернутся в Россию

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в некоторые регионы России на этой неделе придут циклоны. Они принесут с собой аномальное похолодание.
Как передает РИА ФАН, снегопады ожидаются на юге Архангельской области. Температура на востоке Северо-Западного округа начнет понижаться.
На Урале установится аномально холодная погода, уточняет URA.ru. По ночам прогнозируется -24...-29, днем будет -16...-21. Отмечается, что это ниже нормы на 12 и более градусов.
По данным НСН, в центре страны будет господствовать антициклон. Нaпример, в Москве в понедельник ожидается +4...+6. Однако во второй половине недели наступит похолодание.
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