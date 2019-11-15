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Общество

Информационная кампания против "Новотранса" окончилась провалом

Фото: pixabay.com
Последнее время в ряде СМИ начали появляться однотипные публикации о якобы существующих проблемах в компании "Новотранс". В организации проходят доследственные проверки по факту многомиллиардных хищений и выводе денег за рубеж, сообщали ресурсы с сомнительной репутацией. В "Новотрансе" сложившуюся ситуацию связывают с непростыми взаимоотношениями с компанией "Сибантрацит Логистик". 
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Негатив о "Новотрансе" изначально начали распространять так называемые мусорные ресурсы, неоднократно уличенные в публикации сомнительных материалов. После этого информация о компании попала в телеграм-каналы. "Все бы ничего, однако не понятно, как крупнейший перевозчик угля мог оформлять ложный экспорт нефтепродуктов, не имея на балансе даже цистерн", – отмечает телеграм-канал "Медиатехнолог".

При этом не так давно транспортная компания провела успешную презентацию своих проектов представителям 70 крупнейших банков. Реализуемые "Новотрансом" проекты включены в госпрограммы, поэтому потенциальные партнеры точно не пострадают, сообщают влиятельные телеграм-каналы.

Они не исключают, что конкуренты могли позавидовать достижениям компании и попытаться вставить палки в колеса. Для этого на скорую руку были слеплены обвинения против руководства "Новотранса". "Заказчики хайпа вообще не долго думали, и взяли выдержки из текста 2006 года с сайта, имеющего репутацию "сливного бочка", и написали откровенную глупость, – утверждает телеграм-канал "Незыгарь".

Согласно финансовым показателям, которые "Новотранс" раскрыл в пятницу, 15 ноября, чувствует себя компания великолепно. В прошлом году чистая прибыль достигла восьми миллиардов рублей, а стоимость активов превысила 35 миллиардов.

По долговым обязательствам тоже все в норме: долгосрочные и краткосрочные займы – 22 миллиарды рублей. Соотношение долга к показателю EBITDA составило 1,17 – это абсолютно здоровая кредитная нагрузка. Финансовые показатели компании были проверены известной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, а несколько месяцев назад влиятельное рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило "Новотрансу" рейтинг ruA. Это говорит о надежности компании и ее привлекательности для потенциальных партнеров.

Фото: www.globallookpress.com

Представители "Новотранса" не исключают, что проблема может быть связана с конфликтными взаимоотношениями с компанией "Сибантрацит Логистик". С июля 2017 года "Новотранс" предоставлял "Сибантрацит Логистик" подвижной состав для перевозки угля, отмечают представители компании.

"А вот в мае 2019 года "Сибантрацит Логистик" уведомил "Новотранс" о расторжении договора в одностороннем порядке, за что в данном договоре предусмотрены штрафы и неустойки, связанные с нарушением договорных обязательств, в том числе неустойки за невыполнение плана погрузки и простои вагонов", – приводит "Газета.ру" слова представителя "Новотранса".

По его словам, компания пыталась уладить коммерческий спор в досудебном порядке, но договоренности достигнуты не были. В итоге "Новотранс" подал иск к "Сибантрацит Логистик". В октябре и ноябре текущего года суды полностью удовлетворили требования "Новотранса" о взыскании договорной неустойки в размере 255 миллионов рублей.

Как сообщает "Газета.ру", в производстве московского Арбитражного суда находятся еще четыре дела по аналогичным спорам. Их общая сумма составляет 270 миллионов рублей. Кроме того, "Новотранс" готовится подать иски на сумму более миллиарда рублей за отказ от погрузки с июля по декабрь 2019 года.

Претензии к "Сибантрациту" есть также у РЖД, а также ее дочерних компаний – Федеральной грузовой (ФГК) и Федеральной пассажирской компаний (ФПК). "Судя по количеству исков, наблюдатели делают вывод, что возможно, дела прямо сейчас у "Сибантрацита" идут вовсе не блестяще", – резюмируют журналисты.

15 ноября 2019, 17:57

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