Хулиганов заставят платить большие штрафы

Российские власти разрабатывают новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз.

Законодатели хотят вынести некоторые положения в отдельные главы. В новом варианте документа может появиться раздел, посвященный правонарушениям, посягающим на избирательные права. Правда, отметим, что срыв голосования и разгром избирательного участка могут привести не только к штрафу, но и к тюремному заключению.

Кроме того, в состав мелкого хулиганства намерены внести такие пункты, как справление нужды в общественном месте и "другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу", отмечает издание ToDay News Ufa. Если раньше сумма штрафа составляла от 500 до 1000 рублей, то теперь она может вырасти до пяти тысяч рублей. ФАН подчеркивает, что в наказание за мелкие правонарушения также могут войти обязательные работы на срок до 40 часов.

Собачникам придется ограничить передвижение питомцев без намордников и поводков. Впрочем, это касается только владельцев потенциально опасных пород. Тем не менее, это не значит, что хозяевам мелких собак можно спускать любимцев с поводка.

Штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей будет караться нарушение права на пользование государственным языком России либо республик. Должностным лицам придется заплатить большую сумму – от десяти тысяч до 25 тысяч рублей.