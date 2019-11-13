Мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком толстого кота

Ситуация с котом Виктором получила огласку после поста Михаила Галина в соцсети "Фейсбук". Мужчина делал пересадку в Шереметьево, и работники "Аэрофлота" попросили взвесить хвостатого пассажира.
Оказалось, питомец весит десять килограммов, что больше разрешенных восьми. Галин обратился за помощью к друзьям, которые привезли кошечку поменьше. Мужчина показал Фиби перед посадкой, а домой отправился с Виктором. Однако его отказались пускать на борт самолета.
Как отмечает телеканал "360", для проведения проверки по факту нарушения его прав пассажир может обратиться в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Ведомство осуществляет надзор за деятельностью авиакомпании.
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