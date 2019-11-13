Троицкий устроил в Берлине пикет против "Северного потока-2"

Музыкальный критик Артемий Троицкий, который известен своими антироссийскими оппозиционными взглядами, устроил пикет против строительства газопровода "Северного потока-2". В руках у него был плакат с фотографией с призывом "Остановите это".
Как передает НСН, компанию критику составила известная участница "Движения в защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова, которая в 2015 году вместе с семьей покинула Россию и переехала в Эстонию.
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