Ела волосы более 10 лет: в Подмосковье обнаружили "Рапунцель"

В подмосковных Люберцах хирурги извлекли из желудка девушки огромный волосяной ком. Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения области, пациентка ела волосы более десяти лет.
"В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока, размерами двадцать на пятнадцать сантиметров. Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом", – рассказал врач Николай Матвеев.
Отмечается, что девушка страдает от трихофагита, или навязчивого поедания волос. В народе это заболевание называют "синдромом Рапунцель", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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