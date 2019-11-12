Дом солиста "Иванушек" в Подмосковье остался без света и воды

Украинский бизнесмен, совладелец компании Nemiroff, Яков Грибов лишил своих соседей в поселке Клоково в Подмосковье воды, света и отопления. Среди пострадавших также солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.
По данным РИА ФАН, о случившейся коммунальной блокаде рассказали жители поселка. Они уверены, что бизнесмен решил выжить их с территории.
Выяснилось, что Туриченко в настоящее время находится на гастролях. Однако в телефонном разговоре он признался, что ситуация с отключением воды стала для него шоком.
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