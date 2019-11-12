Россияне боятся маленьких зарплат

В ходе исследования выяснилось, что жители России стали намного меньше переживать за рост цен на продукты. Меньше всего они боятся международных конфликтов (20%), потери работы (35%) и роста преступности (36%).
Как передает телеканал "360", 68% опрошенных заявили, что их беспокоит возможный рост социальной несправедливости. Снижения дохода страшатся 63% респондентов. Еще 58% говорят, что боятся остаться без бесплатной медпомощи.
Чаще всего несправедливость пугает участников опроса в возрасте 45-50 лет (72%), среди тех, кому за 60, таких 71%. Среди опрошенных 35-44 лет – 69%. Снижения доходов боятся 71% россиян в возрасте 45-79 лет.
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