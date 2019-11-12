В парке "Сказка" состоится грандиозная премьера

На территории парка "Сказка" в Крылатском на площади в две тысячи квадратных метров расположился двухмачтовый всесезонный цирк-шапито Moscow Arena Arts. Премьерную программу "Цирк нашего детства" известные на весь мир артисты представят зрителям 17 ноября.

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