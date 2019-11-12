В парке "Сказка" состоится грандиозная премьера

Шатер с винтажным бежево-красным куполом может принять до 660 человек единовременно. Для удобства посетителей внутри расположен гардероб и удобства международного уровня. А для их развлечения готова нестандартная программа – от концептуальных представлений для детей и взрослых до ярких шоу в стиле знаменитого парижского варьете.
Программа длительностью порядка двух часов состоит из выступлений акробатов, воздушных гимнастов, силачей, жонглеров и эксцентриков. Для зрителей обещают воссоздать ту самую атмосферу, которой был наполнен цирк времен детства сегодняшних взрослых.
Во время юмористической части выступления на арену выйдет клоун Смайлик – лауреат международного конкурса в Риме, обладатель третьего места на конкурсе идей для Cirque Du Soleil. Акробатический номер "Рандеву", исполняемый на космической трапеции, успел высоко зарекомендовать себя во время выступлений в Европе и Америке, а сейчас готов покорять сердца зрителей в Москве.
Не оставит равнодушными посетителей цирка и номер "Силовой жонглер". Его представит настоящий русский богатырь, лауреат международного фестиваля в Бангкоке. успевший покорить своими трюками всю Азию.
Каждое цирковое шоу обещает быть ярчайшей смесью жанров циркового искусства. В их число входят воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, силовое жонглирование, эксцентрика, буффонада, элементы варьете и, разумеется, клоунада.
Цена на билет составляет от 600 до 1,8 тысячи рублей. Приобрести их можно на официальном сайте.
Отметим, многофункциональный парк развлечений – семейный парк "Сказка" появился в Крылатском на западе Москвы три года назад. На территории в семь гектаров российские ландшафтные дизайнеры создали около Живописного моста настоящий сказочный мир. В парке собраны разнообразные локации и аттракционы, аналогов которым в Москве нет. Площадка предназначена как для детей, так и для взрослых и работает круглый год.
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