Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу. Экс-чиновницу приняли на должность заместителя директора по развитию архитектурно-этнографического музея "Тальцы". В пресс-службе учреждения уточнили, что она имеет достаточный опыт и необходимые профессиональные качества для этой работы, передает РЕН ТВ.

Напомним, что скандал вокруг экс-чиновницы разгорелся в августе. В Сети распространилась аудиозапись, где Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. Сама она заявила, что запись была сфальсифицирована. Эксперты установили факт склейки, однако женщина решила оставить должность, сообщает телеканал "360".