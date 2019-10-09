В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

В среду, 9 октября, в аэропортах столицы задержали и отменили более 30 рейсов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".

В Домодедово перенесли 12 полетов и отменили десять. В аэропорту Внуково задержали шесть рейсов и отменили один, а в Шереметьево перенесли два полета.