В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

В среду, 9 октября, в аэропортах столицы задержали и отменили более 30 рейсов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".
В Домодедово перенесли 12 полетов и отменили десять. В аэропорту Внуково задержали шесть рейсов и отменили один, а в Шереметьево перенесли два полета.
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