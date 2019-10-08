17 пострадавших: народ в ужасе от теракта в Германии

7 октября в городе Лимбург-ан-дер-Лан федеральной земли Гессен в центральной части Германии грузовик на полном ходу протаранил легковые автомобили. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 17 человек. СМИ сообщают о том, что власти расценивают произошедшее как теракт.



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