17 пострадавших: народ в ужасе от теракта в Германии

Стали известны обстоятельства теракта в городе Лимбург-ан-дер-Лан. Грузовик, который протаранил стоявшие на светофоре легковые автомобили, был угнан, передает ТАСС. Водителя выкинул из кабины 32-летний мужчина, который переехал в Германию из Сирии в качестве беженца в 2015 году.
Несмотря на сообщения прессы о том, что власти расценивают произошедшее как теракт, официальные лица эту информацию подтверждать не спешат. "Идет расследование. Я к настоящему времени не могу сказать, как квалифицировать это преступление", – заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Отмечается, что в результате аварии, которую устроил беженец, пострадали 17 человек. По данным СМИ, двое из них находятся в больнице, причем один – в критическом состоянии. Официальные власти заявляют о девяти потерпевших, один из которых – сам водитель.
По данным газеты Bild, подозреваемый уже несколько раз пытался угнать грузовик. Издание ZDF вовсе сообщало о террористическом прошлом мигранта, нашедшего приют в Германии. Со слов очевидцев, он выкрикивал религиозные лозунги.
Новый теракт в Германии привел пользователей Сети в ужас. Кто-то поразился будничности произошедшего, другие обратили внимание на попытки немецких властей замять дело и не придавать его широкой огласке.
Некоторые провели параллель с трагедией, произошедшей в 2016 году в Берлине. Тогда преступник направил грузовик на посетителей рождественской ярмарки. В результате ЧП погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.
Власти Германии сделали ряд шагов, чтобы впредь избежать подобных ЧП. Во многих местах появились массивные бетонные блоки, которые в народе прозвали "Меркель-Лего". Критики обратили внимание на то, что это борьба со следствием, а не с причинами роста террористической угрозы в Германии.
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