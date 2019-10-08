Названы лучшие мессенджеры

Эксперты Роскачества составили рейтинг лучших мессенджеров. Для этого специалисты изучили 49 мобильных приложений в магазинах App Store и Google Play, пишут "Известия".
Лидерами списка стали WhatsApp, Viber, Threema на Android и WhatsApp, Viber, "Скайп" на iOS. В пресс-службе организации уточнили, что все приложения являются безопасными, однако у некоторых отсутствует сквозное шифрование, что не позволят назвать их полностью защищенными, сообщает РИА ФАН.
В список не вошел мессенджер Telegram, так как доступ к нему ограничен в России по требованию Роскомнадзора. Кроме того, эксперты не рассматривали в рамках исследования корпоративные мессенджеры и приложения для осуществления финансовых переводов, передает "Вечерняя Москва".
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