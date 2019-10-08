Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве и Московской области на вторник, 8 октября. Предупреждение действует с 09:00 до 21:00 мск, сообщает RT.
Как уточнили специалисты, в этот временной промежуток в столице будет облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки. Температура воздуха составит +5...+6, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, передает телеканал "360".
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