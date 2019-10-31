Террористы подтвердили уничтожение лидера ИГИЛ

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство*" подтвердила, что ее главарь Абу Бакр аль-Багдади мертв. Кроме того, террористы констатировали смерть его помощника Абу Аль-Хасан Аль-Мухаджира.
В ИГ* заявили, что уже назначен новый главарь. Это некий Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Ранее Пентагон рассказал в деталях об операции уничтожения аль-Багдади. Были опубликованы ранее засекреченные снимки и видео операции американского спецназа, передает телеканал ТВЦ.
* Организация запрещена на территории РФ
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Дочки ....матери
Педофилы
Застал сына с парнем
Лиона!
Посоветуйте хорошую книгу
Рабыня Изаура
Имя для кота
Умертвить Бузову и геев
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!