На красной ветке московского метро произошел сбой

На юго-западном участке Сокольнической линии московского метро составы следовали с увеличенными интервалами. В пресс-службе столичной подземки объяснили задержки высадкой пассажиров одного поезда.
"Состав отставлен для проверки. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в официальном сообщении. Позднее появилась информация о том, что движение поездов на участке красной ветки было введено в график.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Кто начал срчн на ыоруме?
Леона
Это форум ума лишённых?
Дочки ....матери
Кого из актрис вы бы хотели ТРАХНУТЬ?
Через какое время ваш партнёр КОНЧАЕТ?
Педофилы
Застал сына с парнем
Рабыня Изаура