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Общество

Активисты в центре Санкт-Петербурга спасли контуженного черного дятла

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Контуженного черного дятла, занесенного в Красную книгу, случайно нашли активисты и орнитологи в центре Санкт-Петербурга. По мнению специалистов, птицу могло ослепить солнце, и она врезалась в окно.

Дятла удалось спасти и выходить. Его планируют выпустить в Юнтоловский заказник. Орнитологи осмотрели птицу и подтвердили, что она полностью здорова, передает газета "Петербургский дневник". 

По данным издания, в центральную часть города черные дятлы залетают очень редко. Обычно эти птицы обитают в Курортном, Приморском и Петродворцовом районах. 

Автор: 30 октября 2019, 16:48

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