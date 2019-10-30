Возможны аварии: москвичей предупредили о гололедице

В Москву пришло осеннее похолодание. Эксперты предупредили горожан о мокром снеге с дождем.
Осадки могут стать причиной аварий в столице – на дорогах ожидается гололедица. По данным сайта "Комсомольская правда", осадки продолжатся до конца недели, в частности в четверг и пятницу будет идти снег.
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