Брат режиссера Арцибашева скончался при загадочных обстоятельствах

Владимир Арцибашев, брат известного режиссера Сергея Арцибашева, скончался в частной столичной клинике. Ранее медики диагностировали у мужчины инсульт, сообщает РЕН ТВ.
В конце сентября в прессе появилась информация о том, что Владимира Арцибашева насильно удерживают в больнице. Родственники мужчины не смогли попасть в палату даже в сопровождении полицейских, передает телеканал "360".
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