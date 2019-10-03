Москвичей предупредили о похолодании

В Москве температура воздуха может опуститься до +3 в ближайшие выходные. Такую вероятность не исключили синоптики, передает Гидрометцентр России.
Кроме того, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. До 10:00 субботы, 5 октября, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, скорость которого составит минимум 5–10 метров в секунду, пишет Москва 24. В это время возможны дожди.
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