На оранжевой ветке московского метро произошел сбой (фото)

В пятницу, 25 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Как сообщает корреспондент "Дни.ру," от "Новокосино" до "Новогиреево" поезда следуют с увеличенными интервалами. Подробности уточняются.
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Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
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