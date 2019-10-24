Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность

Термин "корпоративное волонтерство" уже не вызывает непонимающих взглядов, а для ряда бизнес-структур данное направление работы является составляющей частью всей их деятельности. Как явление корпоративная социальная ответственность – для России не нова, однако, по словам президента Центра корпоративного волонтерства "ДаДобро" Оксаны Богдановой, на сегодняшний день в волонтерство вовлечены в основном крупные бизнес-структуры.

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