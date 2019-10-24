Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность

Одной из уже реализованных идей по привлечению компаний в волонтерству стало издание Календаря добрых дел – расписания 12-ти основных акций, проводимых центром "ДаДобро" в течение года. Распределенные по месяцам они охватывают четыре больших направления, задача которых – поддержка устойчивого развития страны.
"У нас четыре цели. Первая – ликвидация нищеты, для чего мы запустили акцию по сбору помощи нуждающимся "Автобус добра". В рамках второго направления – "Осознанное потребление" – мы проводим просветительскую акцию "Яблоко за батарейки". Еще одна цель – качественное образование, в марте у нас стартует проект "Сила знаний", и мы будем делать для детей из детдомов и реабилитационных центров программы по обучению их тому, что поможет им в будущем. И четвертая цель – хорошее здоровье и благополучие, для достижения которой мы проводим нашу "Зарядку со звездой", мотивирующую детей к здоровому образу жизни", – рассказала Оксана Богданова.
Очевидно, что составление плана акций способно заметно повысить эффективность благотворительных акций. Наглядным примером может стать сбор макулатуры, который снова возрожден во многих школах.
В то же время, по опыту центра "ДаДобро", очень важно, чтобы бизнес-структуры заранее могли подготовиться к благотворительным акциям – сообщения о них в виде "снега на голову" заметно снижают и интерес, и отдачу от мероприятий. Компании готовы быть составляющей частью корпоративной социальной ответственности, причем люди занимаются этой деятельностью не только исходя из необходимости и желания просто помочь.
"Кроме основной цели акций, мы даем возможность людям почувствовать причастность к большой, глобальной социальной истории, – подчеркивает Оксана Богданова. – Это очень важно: не просто я помог одной семье, а я вместе с другими людьми помог многим, десяткам тысячам семей".
На сегодняшний день "ДаДобро" – это международное волонтерское движение, представленное в России, Белоруссии, странах Прибалтики, Казахстане и Великобритании. Организация объединяет 200 компаний и более 3,5 тыс. волонтеров. На попечении добровольцев находится 75 социальных объектов. Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций Календаря добрых дел, каждая из которых проводится в 50 различных городах мира и посвящена определенной тематике. Все вместе они направлены на достижение целей в области устойчивого развития, принятые на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.
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