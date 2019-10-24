Брежнев помог молодому Потанину с уборкой капусты

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Четверг 24 октября
Лента новостей
12:17
Пузатая Екатерина Волкова рассказала о малыше
12:09
Интрига раскрыта: Бузова впервые рассказала правду о романе с блогером
12:00
"Дорогого стоит!": в Сети появилось свадебное видео Началовой
11:59
Проповедница начала сниматься в порно
11:31
На серой ветке метро погиб пассажир
11:28
"Светская алкогольвица!": Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом
11:04
Ломающему комедию Зеленскому поставили ультиматум
10:41
"Я не хотел ничего плохого": Харламов оправдался за травлю Гузеевой
10:38
Медведь загрыз дрессировщика на арене цирка в Карелии (видео)
10:27
"У меня депрессия": Боня заявила о второй беременности
10:18
Постельное видео Лазарева утекло в Сеть
10:09
Дочери-подростку Владимира Машкова стало плохо из-за алкоголя и сигарет
09:51
Известной актрисе вызвали скорую во время репетиции
09:27
Пытался избежать: Зеленский забился в панике под давлением Трампа
09:17
Народный артист умер после романа с Еленой Прокловой
08:34
"Пока совсем не развалится": Градский рассказал о молодой красавице-жене
08:08
13-летняя дочь отказалась от истерички Джоли
07:08
"Побойтесь бога, упыри": Заворотнюк заживо "похоронили"
06:39
Наплевавший на насмешки Яббаров из "Дома-2" обколол лицо
04:24
"Отнеси это дяде": сын звезды Голливуда поделился шокирующими откровениями
02:19
Известный актер вытаращился на прелести Лопес
00:17
За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк
22:22
Ливия больна терроризмом – министр Временного правительства
21:56
"Рабыня на невольничьем рынке": Решетовой надо бежать от Тимати и его матери
21:55
Супруга Газманова готова поделиться методами манипуляции сыном (видео)
21:48
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
21:43
"Это платье явно не для вас": Семенович разнесли за непотребный вид
21:04
В Петербурге водитель ГАЗели насмерть сбил пешехода
20:57
"Откуда такие мозги?": дочь Галкина отчитала Пугачеву
20:19
"Никто не хочет видеть тебя": Водонаеву опустили ниже плинтуса
19:38
Трудовая мозоль: Волочкова в кровь стерла кормилицу
19:28
"Это вредно и опасно": Топалова отчитали за неподобающее поведение
19:26
Перепуганный Зеленский объявил о капитуляции в Донбассе
19:25
В Новокузнецке на перекрестке столкнулись два автомобиля
19:15
Узнавшему страшную правду Малахову заткнули рот "звонком сверху"
19:15
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
18:53
В Москве пройдет X Международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2019"
18:25
"А где Сафина?": Алсу обделила одну из дочерей
18:10
Втоптанному в грязь Порошенко нанесли новый удар
18:09
Экстремальное декольте Савельевой сразило народ наповал
17:45
"Вы прекрасны, Роза!": как с годами менялась Сябитова
17:44
"Почему такая красивая?": Орбакайте совершила неожиданный прорыв
17:42
В Москве вооруженный приезжий ограбил McDonald's
17:42
Оставшийся без Асмус Харламов весело проводит время
17:19
Поникшая дочь больной Заворотнюк вышла в свет
16:54
В Петербурге дебошир под наркотиками выстрелил полицейскому в грудь
16:44
Спасавшаяся от дикого зверя Летучая залезла на капот машины
16:35
В Ижевске в серьезном ДТП пострадал ребенок
16:26
Водитель авто сбил двух человек на МКАД
16:24
Россияне разинули рот от происходящего на Крымском мосту
16:10
Мыла в кухонной раковине: мать Тимати шокировала кадрами с новорожденным внуком
16:07
Кофе признали отличным средством против лишнего веса
15:56
Школьница умерла от отравления газом из баллончика в туалете уфимского ТЦ
15:52
"Остановись уже": Крутой обратился к преобразившейся Дубцовой
15:48
Королева вытеснила Маркл из комнаты для аудиенций
15:35
"Если хочешь плакать – плачь": разведенка Бузова утешает брошенную Милявскую
15:32
В подмосковном лесу нашли 59-летнюю женщину
15:25
Под Москвой перевернулся микроавтобус с пассажирами
15:19
В пермском бассейне на глазах у взрослых утонула девочка
15:13
В центре Петербурга перевернувшаяся иномарка сбила толпу пешеходов
14:57
Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик
14:54
Составила завещание: состояние жены-старушки Гогена Солнцева ухудшается
14:49
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
14:49
Ученые обнародовали простой секрет быстрого похудения
14:48
Итальянская палитра: знаменитый кларнетист из Италии выступит вместе с музыкантами "Трио имени Рахманинова"
14:31
Дума поддержала проект бюджета на следующие три года
14:30
Мужа давно не беспокоит: без этого предмета во рту Канделаки не засыпает
14:24
Андрей Могучий ставит в Театре Наций сказку о девяностых
14:06
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
14:05
"Классное будущее": на Украине потребовали устроить бойню в Донбассе
14:03
Бондарчук получила по лицу на чужой свадьбе
13:57
"Сказочная!": Александрову облизали с головы до ног
13:42
Мать заживо сварившегося в ОВД футболиста не верит в несчастный случай
13:38
Новые подробности о состоянии госпитализированной Малышевой
13:35
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
13:24
Jeep Grand Cherokee SRT: внедорожник с норовом
13:07
Пугачева возбудилась от прилюдных ласк Кончаловского и Высоцкой
12:58
"Дни.ру" дарят билеты: Мюзикл "Алые паруса"
12:53
Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
12:52
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
12:46
"Должно быть стыдно": бывшая жена Краско живет с двумя женщинами
12:43
"Горячая булочка": известная модель возбудила мужчин аппетитными формами
12:39
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: как это было
12:10
Госдума обсуждает в первом чтении бюджет 2020-2022
12:01
"Кошмар просто": Бородина обратилась к россиянкам после жестокого избиения
11:58
Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк
11:46
Оголившаяся Решетова показала фигуру после родов
11:45
Россияне скупают красную икру
10:57
Названа причина смерти рабочих на руднике "Таймырский"
10:51
Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии
10:28
"Голубь какнул в конце?": Рудковскую высмеяли за видео с птичкой
10:00
Станислав Николаев пожертвовал чудотворную икону Историческому музею
09:55
Хохочущая Бузова унизила Собчак на гламурной премии
09:49
"Страна посильнее": Лукашенко пожаловался на Россию
09:43
Турция свернула операцию в Сирии
09:20
Вскрылось жесткое требование Трампа к Зеленскому
09:16
Елену Малышеву срочно госпитализировали
08:55
Семья Елены Перминовой подверглась смертельной опасности на отдыхе
08:43
Заворотнюк объявилась после долгого молчания
08:11
"Гарик спать не дает?": Асмус удивила странным высказыванием
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Как сохранить молодость
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
Общество

Брежнев помог молодому Потанину с уборкой капусты

прочитано 408 раз

Бизнесмен Владимир Потанин в фильме "МГИМО. На всех языках мира" рассказал, как в юности работал на полях и убирал капусту. Вместе с другими ребятами он решил пошалить – начали играть кочанами в футбол и попались. Это заметил проверяющий, передает телеканал "360"

Студентов спасло то, что одним из "футболистов" оказался внук Леонида Брежнева. Хулиганы избежали наказания. По словам Потанина, проверяющий сначала не поверил, однако, уточнив сведения, отпустил всех ребят. 

24 октября 2019, 10:45

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Явное неуважение": осмелевший Лукашенко бросил вызов Путину
Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко
Пустослова Зеленского приперли к стенке
Опасной выходке Трампа нашли объяснение

Шоу-бизнес

Проповедница начала сниматься в порно
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
"Светская алкогольвица!": Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом
Звезда сериала "Универ" откровенно о конфликте с Марией Кожевниковой: Было очень обидно

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Уход был долгим и мучительным: смерть от рака потрясла семью Заворотнюк

Виной тому генетическая предрасположенность
Общество

"Смертельная обида": народ обрушился на модницу Зеленскую

Образ первой леди Украины раскритиковали
Шоу-бизнес

Экстремальное декольте Савельевой сразило народ наповал

Певица появилась в новом качестве на премии
Шоу-бизнес

"Почему такая красивая?": Орбакайте совершила неожиданный прорыв

Дочь Пугачевой все чаще пробует себя в новых амплуа

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru