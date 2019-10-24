Брежнев помог молодому Потанину с уборкой капусты

Бизнесмен Владимир Потанин в фильме "МГИМО. На всех языках мира" рассказал, как в юности работал на полях и убирал капусту. Вместе с другими ребятами он решил пошалить – начали играть кочанами в футбол и попались. Это заметил проверяющий, передает телеканал "360".
Студентов спасло то, что одним из "футболистов" оказался внук Леонида Брежнева. Хулиганы избежали наказания. По словам Потанина, проверяющий сначала не поверил, однако, уточнив сведения, отпустил всех ребят.
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