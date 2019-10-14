Знаменитый дизайнер скончалась в возрасте 47 лет

Дизайнер греческого происхождения София Кокосалаки скончалась на 48-м году жизни. Причина смерти пока не раскрывается, передает The Guardian.
София Кокосалаки трудилась над нарядами знаменитостей для красных дорожек, а также шила свадебные платья. Как сообщает "Газета.ру", дизайнер использовала в своих работах элементы традиционной греческой одежды.
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