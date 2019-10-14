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Пассажир вылетевшего в Петербург лайнера поплатился за курение на борту

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Пассажир самолета, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург, выкурил сигарету в туалетной кабине. Правонарушителя задержали в аэропорту Пулково.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему может грозить административный арест на срок до 15 суток, сообщает ИА "Невские новости".

Автор: 14 октября 2019, 18:51

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