В России зафиксировали снижение смертности от алкоголя

В России число смертей, вызванных употреблением алкоголя, снизилось на 30%, Положительная тенденция закрепилась за десятилетний период.
По результатам прошлого года этот показатель составил 33,2 случая на 100 тысяч жителей, сообщает телеканал "360". В целом эксперты склонны утверждать, что доля смертности от внешних причин и от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению.
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