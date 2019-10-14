Несколько станций московского метро закрыли на вход

На несколько станций Сокольнической линии метро Москвы был закрыт вход для пассажиров. О появлении временных неудобств сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Уточняется, что на вход закрыли "Коммунарку", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево". По данным телеканала "360", причиной сбоя в движении подземки стала техническая неисправность.
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