В Москве укравшая 6 миллионов мошенница преподает уроки по ведению бизнеса

Мошенница, укравшая 6 млн долларов, стала бизнес-коучем. Три года назад россиянку судили за хищение целой кучи денег – у своего же начальника.
Она вывела деньги в иностранные офшоры, а когда шеф опомнился – скрыласьх. Три месяца она пряталась в Литве, но ее-таки поймали и отправили в Москву. Женщину приговорили к трем годам колонии, но из-за рождения ребенка ее не заключили под стражу. Как только ребенку стукнет 14, осужденная отправится на нары. Пока что злоумышленница осваивает инста-бизнес. Она обучает фолловеров финансам и настоящему успеху, пишет "телеграм"-канал Mash.
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