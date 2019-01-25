Депутаты предложили устанавливать в домах датчики утечки газа

Управляющие компании обяжут в течение ближайших трех-пяти лет установить датчики утечки газа во всех многоквартирных домах. Речь идет о зданиях, где используется газовое оборудование. С предложением выступил в Госдуме депутат от ЛДПР Игорь Торощин. Письмо направлено в Минстрой и в думский комитет по жилищной политике и ЖКХ.
Как отмечается, такие меры необходимы в связи с недавними трагическими событиями в Ростовской и Челябинской областях. Депутат указывает также на необходимость обеспечить беспрепятственный доступ в квартиры сотрудников газовых служб, передает РИА ФАН.
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