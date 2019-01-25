Пассажиры петербургского метро пожаловались на онанистов

Пассажиры метро Санкт-Петербурга испугались неизвестных онанистов. Извращенцы, по словам очевидцев, преследуют прохожих. Об этом пишет портал Sobaka.ru.
Так, к сотрудникам подземки города обратились с заявлениями уже два человека – 30 летняя женщина и первокурсник местного вуза. По их словам, их преследовал мужчина в светло-желтой куртке, совершавший "действия сексуального характера".
Актриса заявила, что ее превратно поняли
Муж Собчак "закрыл гештальт"
Пышка горько пожалела о своих заявлениях
Артист обвинил журналиста в подтасовке фактов