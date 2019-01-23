Россиян предупредили о масштабных сбоях в работе сайтов госорганов и банков

Некоторые госпорталы и сайты банков будут работать с перебоями с 1 февраля. Это связано с прекращением поддержки устаревшей версии системы доменных имен DNS. Об этом пишет портал "Реальное время".
В частности, сбои могут испытывать сайты Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоза, Федерального агентства по рыболовству, Минфина, Минэнерго и ряда других ведомств.
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