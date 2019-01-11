Свердловские семьи стали в 10 раз чаще ссориться в новогодние праздники

Ссоры в семьях Свердловской области участились в 10 раз в период новогодних праздников. Об этом сообщает портал tagilcity.ru со ссылкой на специалистов "горячей линии".
Как рассказал психотерапевт региона Михаил Перцель, в период каникул в праздники число обращений выросло в 10 раз. Главной причиной ссор являются проблемы с деньгами и отсуствие взаимопонимания.
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