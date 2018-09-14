Метеоролог "утонул" в прямом эфире (видео)

Настоящий шок вызвала у зрителей американского телеканала Weather Channel демонстрация возможностей урагана "Флоренс". Видеоинженеры "утопили" ведущую прогноза погоды на глазах у изумленной публики.

Демонстрация карты осадков не дает полного представления о разыгравшейся стихии, решили режиссеры американского телеканала. И решили наглядно показать, какую опасность представляет ураган. "Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть, если вы окажетесь в этой местности", - предложила зрителям ведущая.

Реакция пользователей на то, что произошло далее, была одна – шок. При помощи компьютерной анимации и зеленого фона карта за спиной ведущей превратилась в модель города, залитого водой. Ураганный ветер нагонял волны, они становились все выше, а стоявшая в самом центре бушующей стихии девушка, казалось, вот-вот уйдет под воду. Вся сцена сопровождалась соответствующими звуковыми эффектами.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM — The Weather Channel (@weatherchannel) 13 сентября 2018 г.

"Охрененно страшный прогноз погоды. Сначала кажется, что использовать зеленый экран было умным решением, но потом это превращается в хаос", – прокомментировал появившийся в Twitter ролик один из пользователей. Вирусное видео уже набрало более 5 миллионов просмотров.