"Отравитель" Скрипаля вышел из тени по призыву Путина

Один из "отравителей" Сергея Скрипаля услышал призыв президента и вышел на связь. Сотрудник томского фармацевтического предприятия Александр Петров пообещал дать развернутый комментарий по делу Скрипалей.

Обвиняемый британской полицией в отравлении Сергея Скрипаля оказался обычным работником предприятия "Вирион", расположенного в Томске. В беседе с корреспондентом телеканала "Россия 24" он был немногословен и пообещал через несколько дней дать подробный комментарий о своей поездке в Великобританию.

"Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю", – заявил Александр Петров. Про своего товарища по путешествию Романа Боширова он не сказал ни слова.

Напомним, что сегодня, 12 сентября, президент России во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме сообщил, что Александр Петров и Руслан Боширов – обычные гражданские лица и ничего криминального с ними не связано. Владимир Путин обратился к ним и предложил самим связаться с журналистами.

Официальный Лондон пока не отреагировал на заявление Путина и появление в информационном пространстве одного из подозреваемых, которых Скотленд-Ярд объявил в розыск. Двое граждан России обвиняются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Было бы феерично окажись подозреваемыми Петров и Васечкин pic.twitter.com/P5ss5SD0FN — burn down the town (@chaosinmyhead79) 12 сентября 2018 г.

Преступление в британском городе Солсбери произошло более полугода назад и с тех пор никаких внятных комментариев или фактов, говорящих о причастности России к отравлению бывшего разведчика, Лондон не обнародовал.

Тем временем Петрову и Боширову уже предложили работу на российском телевидении, сообщает "Царьград ТВ". Генеральный директор канала "360" Вячеслав Духин обратился к "отравителям" Скрипаля и пригласил их стать ведущими сразу трех программ на выбор – новостей, документальной передачи или программы о лайфхаках.

"Нам наскучили резюме девушек модельной внешности, которые говорят, что мечтают о карьере ведущих новостей. Петров и Боширов - другое дело", – заявил руководитель телеканала, ориентированного на жителей Подмосковья.