Погрязли во лжи: дело Скрипаля развалилось окончательно

Какие еще небылицы придумают британские власти для того, чтобы унизить Россию? Казалось бы, после гречки и флакона с "Новичком", выброшенным агентами ГРУ в людном месте, фантазия обличителей Москвы в деле отравленных Скрипалей иссякнет. Но нет…

Что ни день, то сенсация! Сегодня на сцене погорелого театра, в котором вот уже полгода дают комедию "Как Россия отравила беглого шпиона", появился некий Аполлон.

Британские журналисты пообщались с ищейками из Скотленд-Ярда, и те поведали им – как всегда, на условиях анонимности, – что агентов несуществующего ГРУ Петрова и Боширова сдал российский дипломат с тайным именем древнегреческого бога солнца.

А произошло это все якобы в Риме, куда для контакта с предателем выехали агенты британской разведки. Там, видимо, под стаканчик мартини с макаронами дипломат и проболтался.

Уже само по себе это смешно, ибо откуда дипломатический работник, представляющий Россию в Италии, мог знать о какой-то операции спецслужб, проводимой в Британии. Об этом, наверное, в Скотленд-Ярде не подумали, решив, что и так сойдет.





Очевидно, что вбрасывая накануне версию о неких "чистильщиках", местные Пинкертоны тоже не особо напрягали мозги. Посмотрев очередной раз "Никиту" или "Криминальное чтиво", они воодушевились действиями Жана Рено и Харви Кейтеля и решили перенести их в сценарий дела отравленных Скрипалей.

По версии следователей, помимо небезызвестных Александра Петрова и Руслана Боширова, в неудачной операции по устранению Скрипаля участвовали еще четыре человека. "Агенты ГРУ" прилетели в лондонский аэропорт Гатвик 2 марта, остальные "чистильщики" прибыли в Великобританию приблизительно в то же время через другие аэропорты.





Сделав дело, эскадрон смерти растворился в странах Европы, а главные исполнители, походив под камерами видеонаблюдения и выбросив полупустой флакон с "Новичком" в контейнер для сбора благотворительной одежды, сели в самолет и улетели в Москву.

Озвучивая такие небылицы и выдавая версию за версией, британские сыщики окончательно поставили крест на всей своей истории и карьере. Здравомыслящему человеку еще после предыдущих пассажей все стало ясно – дело Скрипалей шито белыми нитками. Сегодня, после выхода на сцену Аполлона, оно полностью развалилось.

В Болгарии по «красным уведомлениям» Интерпола задержали 272 Александров Петровых



«Столько работы у нас не было последние 20 лет», — заявил глава Интерпола Болгарии Йовайло Петров.https://t.co/mIP3Mic6GL — ИА «Панорама» (@ia_panorama) 11 сентября 2018 г.

Предыдущими "обвиняемыми" в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напомним, выступали столик в кафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей. Были еще чудом спасшийся, а потом все-таки умерщвленный властями кот, чемодан из Москвы, гречка и поддельный флакон из-под духов.

Вероятно, следующими персонажами в этом спектакле выступят завербованные лично Путиным инопланетяне, пробравшиеся в Солсбери для коварного убийства никому не нужного агента ГРУ. И вот тогда в Британию нужно будет отправлять группу специалистов Института имени Сербского для детального обследования профнепригодных продолжателей дела Шерлока Холмса.