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Общество

"Чистильщики": Сергей Скрипаль отравлен по голливудскому сценарию

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Каких только версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не выдавали на-гора британские политики, сыщики и журналисты – Шерлок Холмс обзавидуется! Сегодня к ним добавилась голливудская: оказывается, покушение на беглого шпиона организовала группа из шести человек под названием "Чистильщики".
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Видимо, находясь под впечатлением после просмотра популярной продукции киноиндустрии, Скотленд-Ярд решил обратиться к знаменитой классике с участием Жана Рено и Харви Кейтеля. Британская газета Daily Mirror поведала всему миру о небывалых успехах британских следователей.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Выяснилось, что, помимо небезызвестных Александра Петрова и Руслана Боширова, чьи фотографии уже стали источником для множества интернет-мемов, в операции участвовали еще четыре человека. "Агенты ГРУ" прилетели в лондонский аэропорт Гатвик 2 марта, остальные "чистильщики" прибыли в Великобританию приблизительно в то же время через другие аэропорты. Занимательный факт: группа, сеющая смерть, использовала в документах данные людей, которые находятся в тюрьмах на территории Евросоюза.

В итоге вся эта группировка, выполнив заказ на устранение Скрипаля не иначе как на двойку, спокойно рассредоточилась по миру, практически не оставив следов. Только Петров и Боширов зачем-то специально ходили под камерами видеонаблюдения в Солсбери, да к тому же выкинули в контейнер для сбора благотворительной одежды флакон из-под духов, в котором держали смертоносный газ "Новичок". Видимо, эти два "чистильщика" не смотрели "Никиту" и "Криминальное чтиво".

Кадр из фильма "Никита"

Образ чистильщика – популярная фигура криминального жанра, чистильщик уничтожает улики или удаляет их с места преступления. Чистильщик может быть и киллером, убирающим свидетелей преступления, иначе говоря – очищающим ситуацию.

Самые яркие примеры чистильщика в кино – это, без сомнения, Виктор из фильма Люка Бессона "Никита" в исполнении Жана Рено и Харви Кейтель в роли мистера Вульфа в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино. Герой Жана Рено растворяет в ванной трупы неугодных свидетелей, а мистер Вульф очищает машину двух гангстеров после неудачного убийства в ней невинной жертвы.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Конечно, Сергей Скрипаль ни под один из этих культовых сценариев не подходит, но на то он и Скотленд-Ярд, чтобы не сидеть сложа руки. Озвучив версию с особо опасной группировкой чистильщиков, британские сыщики окончательно поставили крест на всей своей истории и карьере.

Хотя, если вспомнить, какие предметы фигурировали в деле Скрипалей за последние полгода, то разочарование, конечно, пришло несколько раньше. Сначала в качестве "обвиняемых" выступали столик в кафе и скамейка в парке. Потом запутанное дело начало обрастать новыми деталями.

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images

В нем появился чемодан Юлии Скрипаль, с которым она летала в Москву, потом гречка – традиционная русская еда, привезенная дочерью разведчика с родины. Кульминацией стала дверная ручка, то ли обмазанная, то ли обрызганная страшным веществом "Новичок". Из одушевленных персонажей был еще в деле сбежавший кот Скрипалей, которого британским стражам порядка удалось героически изловить и уничтожить.

На прошлой неделе на сцене появились некто Петров и Боширов, которых уже называют не иначе как Петров и Васечкин. Резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов даже решили объединить усилия и помочь спецслужбам в поисках преступников. Они выступили "фигурантами" громкого дела.


Если отбросить шутки в сторону, то можно констатировать крайне низкий профессиональный уровень британских специалистов. Наши эксперты говорят, что диверсионные операции проводятся иначе.

Обычно группа из нескольких человек прибывает из разных стран мира в разные дни, до этого для нее готовится соответствующая почва другими разведчиками: снимается жилье в частном секторе, изучаются маршруты без камер видеонаблюдения и так далее. А проведя запланированную операцию, разведчики или диверсанты, соблюдая жесткие меры безопасности, покидают страну.


То, что произошло в начале марта с Сергеем Скрипалем и его дочерью, скорее напоминает плохую комедию. Проблема только в том, что результатом ее просмотра на Западе становятся все новые и новые пакеты антироссийских санкций.

Автор: Александр Комаров10 сентября 2018, 21:58
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