Русские идут: Порошенко запаниковал после убийства Захарченко

Россия ввела в Донбасс новейшие системы радиоэлектронной борьбы, пишут украинские СМИ. Обстановка в регионе резко обострилась после убийства главы самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко, однако президент Украины Петр Порошенко отказался начинать активные боевые действия против ДНР. Вполне возможно, что лидер Незалежной просто испугался последствий.



О том, что Россия ввела в Донбасс новейшее вооружение, украинские СМИ сообщили со ссылкой на исследователей сайта Bellingcat. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Былина", который впервые применили во время учений "Запад-2017". По мнению журналистов, эта система предназначена для вывода из строя нейтральных наблюдательных беспилотников и разведывательных дронов.

Кроме того, СМИ Незалежной сообщают, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донбассе еще четыре средства радиоэлектронной борьбы. Среди них – "Репеллент-1", разработанный в 2016 году. Эта система может выводить из строя беспилотные летательные аппараты на расстоянии 30-35 километров.

Также наблюдатели якобы заметили средства радиоэлектронной борьбы "Красуха-2", "Былина" и "Леер-3". Последняя система – самая высокотехнологичная. Она способна легко сбить работы телекоммуникационных систем противника.

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МВД ДНР объявила в розыск двух подозреваемых по делу об убийстве Захарченко. pic.twitter.com/44X2WVLeNL — ☆Нефритовый ���� (@zapvv) 5 сентября 2018 г.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. После этого на линии фронта была отмечена интенсификация боевых действий, усилились обстрелы. В Донецке ждали скорого наступления украинской армии.

Однако на активные боевые действия президент Незалежной Петр Порошенко не отважился. Между тем армию Донецкой республики привели в повышенную боеготовность, были закрыты все границы.