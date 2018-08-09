Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина

Десятилетие войны в Южной Осетии не прошло мимо народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Продолжая серию критических замечаний в адрес Москвы, актер, изначально вставший в конфликте на сторону Тбилиси, резко высказался о Владимире Путине. Глава российского государства, полагает Кикабидзе, хочет "править миром".



Комментируя события августа 2008 года, актер заявил, что не может простить смерти близких ему людей. По словам артиста, ему очень тяжело вспоминать события тех дней.

Москва, полагает народный артист Грузии, желает "подмять под себя" Тбилиси. А президент России Владимир Путин вовсе является "потенциальным диктатором" и желает править всем миром на пару с главой Белого дома Дональдом Трампом, высказал свои предположения Вахтанг Кикабидзе в интервью для проекта "Пограничная ZONA".

Не так давно актер отметился скандальными заявлениями о СССР. Он раскритиковал герб государства и пожаловался на "хреновую жизнь в стране". Распаду Советского Союза, признался Кикабидзе, он обрадовался – даже накрыл с друзьями стол и крепко напился.

10 лет назад «Эхо Москвы» скулило про навсегда потерянную Грузию. Что сегодня? «Боржоми» и вина в магазинах, российских туристов там очень ждут. Из потерь - только отмененные гастроли Кикабидзе им же самим. Для всех это стало трагедией? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 8 августа 2018 г.

В России критические замечания народного артиста Грузии не остались без внимания. Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что слава пришла к Вахтангу Кикабидзе в советское время, и без СССР актер остался бы "малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости – нет", – отметил законодатель.

В свою очередь Кикабидзе заявил, что благодарить кого-либо за успех не собирается. "Я сам себя сделал", – ответил актер критикам.

Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии начался 8 августа 2008 года с обстрела грузинской артиллерией столицы республики Цхинвала. Грузинским войскам удалось занять часть населенного пункта и ряд окрестных деревень, но подразделения российской 58-й армии вскоре выбили агрессора с территории республики. Позже Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.