Пир горой: на Украине ошалели от счастья после подлого убийства Захарченко

Реакция украинских пользователей Сети на убийство Александра Захарченко в центре Донецка не заставила себя ждать. Судя по эмоциональному всплеску в социальных сетях, теракт, при котором погиб глава Донецкой народной республики и были ранены еще несколько человек, сетевые "рыцари вышиванки и оселедца" готовы признать национальным праздником.

Первые циничные шутки об убийстве Александра Захарченко стали появляться в Сети еще в тот момент, когда произошедшее даже не было официально подтверждено. Отметим, убийство было осуществлено общественно опасным способом. В кафе в центре города прогремел взрыв.

Это, однако, не просто не охладило пыл язвительных комментатолров, а, кажется, наоборот, их раззадорило. Еще одно обстоятельство, которое украинские пользователи Сети не смогли обойти стороной – тот факт, что Александр Захарченко погиб на следующий день после того, как скончался от рака Иосиф Кобзон. Отличился, в частности, переехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко, печально известный своим цинизмом и попыткой убедить весь мир в собственной смерти.

Тут один российский журналист, ведущий один известный сепарский телеграм-канал, сообщает, что десять минут назад в центре Донецка у ресторана "Сепар" взорвали товарища Захарченко. С концами.

Богородица. Ты прямо хочешь, чтобы я совсем все баяны порвал, да? — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 31 августа 2018 г.

Говорят, Захарченко грохнули, когда он шел поминать Кобзона.

Спасибо, Иосиф Давыдович!

В это раз - от всей души. — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 31 августа 2018 г.

Удивительно, но за день до убийства Александра Захарченко его уже упоминали в связи со смертью Иосифа Кобзона. "Кобзон умер. Теперь будет петь не с Захарченко, а с Гиви и Моторолой. Пока и этот упырь в чистилище не упадет. Тогда их квартет будет полным", – написала Екатерина Золотарева на портал "Обозреватель" свой циничный некролог.

Украинский "Пятый канал" на соей официальной странице также не стал скрывать радости из-за смерти человека.

5 канал про смерть Кобзона и Захарченко pic.twitter.com/tE5o6Ps0yk — ANDRYULIK (@Andryulik) 31 августа 2018 г.

Феномен украинских пользователей Сети, которые частично перешли на оставшийся единственным государственный язык Украины, а частично продолжающие писать на русском, будоражит сознание многих обитателей Рунета. С одной стороны, большинство из них открещиваются от какой-либо связи с Россией, а с другой – самым внимательным образом следят за всем, что происходит к востоку от их границы.

Многие исследователи особенностей психологии обитателей интернета уверены, что именно подобная расщепленность сознания и привела к столь удручающим последствиям. Речь идет о том, что любое негативное событие – от банального прорыва трубы в небольшом сибирском городке до жуткой трагедии, унесшей десятки жизней, определенная часть пользователей украинского сегмента интернета воспримет как повод для радости.

Пусть конечно же это будет правдой. Как же красиво они все уходят. https://t.co/54AQaTHWZy — отвратительно длинный кот (@bookazoed) 31 августа 2018 г.

В связи с этим у этой группы успела выработаться весьма специфическое отношение к смертям. Стоило умереть юмористу Михаилу Задорнову или певцу Иосифу Кобзону, как украинские интернетчики принимались наперебой шутить о произошедшем, соревнуясь не сколько в чувстве юмора, сколько в цинизме и ненависти. Глава ДНР исключением из этого правила не стал. Однако корни столь циничного отношения к смертям людей искать предстоит, кажется, психиатрам.