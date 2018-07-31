В Пакистане спасли российского альпиниста

Петербургский
альпинист Александр Гуков был спасен пакистанскими специалистами со склона горы
Латок-1, сообщает РИА ФАН. Он оказался заблокированным на высоте шесть тысяч метров. Его напарник, сорвавшись со скалы, погиб.
В операции по спасению принимали участие два военных вертолета, отмечает сетевое издание m24.ru. Альпинист госпитализирован.
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