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Общество

Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр

прочитано 335 раз

Штраф за незаконные азартные игры в России увеличен до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до двух лет, сообщает РИА ФАН. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Также документом устанавливается штраф за продажу лотерейных билетов несовершеннолетним. Гражданам за это грозит 2-3 тысячи рублей, должностным лицам – 10-20 тысяч рублей, юридическим лицам – 20-40 тысяч рублей. 

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30 июля 2018, 12:14

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